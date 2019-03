LACHANCE, Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mars 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Marc Lachance, époux de feu dame Louise Audet. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 19 h à 22 h.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: Michel (Chantale Ouellet), Jean (Josée Bourque), Martine (Alain Thibault) et Denis (Manon Roy). Ses petits-enfants: Nicolas, Geneviève, François, Marie, Olivier, Alexandre, Laurie, Catherine, Christian, Antoine, Julie, Camille et leur conjoints, conjointes. Ses arrière-petits-enfants: Emily, Simon-Olivier, Meredith, Anabelle, Coralie et Victor. Ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lachance et Audet. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du club Rotary de Québec au 1505 Rue Pamphile le May, Québec, QC G1Y 3C3.