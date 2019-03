TREMBLAY, Marcel



Au CHU de l'hôpital St-François d'Assise, le 14 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Tremblay, époux de dame Émilienne Pageau, fils de feu dame Maria Cloutier et de feu monsieur Joseph-Élzéar Tremblay. Il demeurait à Château Richer, autrefois de St-Adolphe de Stoneham. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars 2019 de 13h à 14h en l'église Notre-Dame-des-Laurentides (1365, avenue Rivière Jaune, Charlesbourg (Québec) G2N 1R8) et sera suivi d'un service religieux à 14h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Émilienne Pageau; ses enfants: Lynda (Mario Bégin), Marlaine (François Rhéaume), Sylvain; ses petits-enfants: Martin Rhéaume (Marie-Andrée Bilodeau), Laurence Bégin (François Redhead); ses arrière-petits-enfants: Charlie, Chloé Rhéaume et Claire Redhead ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel en soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et leurs bons soins.