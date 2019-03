TOUSSAINT, Daniel



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 mars 2019, à l'âge de 65 ans et 9 mois, est décédé monsieur Daniel Toussaint, époux de madame Claudette Dubé, fils de dame Pierrette Deschênes et de feu monsieur Aurèle Toussaint. Il demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Kim Beaulieu), Valérie (Jerry Lacasse); ses petits- enfants: Jeffrey et Joey Lebel; Loïck Toussaint; Annabelle Fleury et Dereck Deschênes. Il était le frère et le beau- frère de: feu Denis, Donald (Diane Guillemette), feu Rosaire, feu Mario, Johanne, feu Jean-Guy, Conrad (Josée Pelletier) et Laura; de la famille Dubé: feu Jean-Claude (feu Réjeanne Plourde - Jacynthe Gagnon), Raynald (Nancy Dufour), Marcel (Chantal Simard), André (Manon Labelle), Réjean (Ghislaine Verreault), Nicole (Jocelyn Daigle), Maurice (Josée Samson), feu Gaston (Francine Verret), Raymond (Sandra Gaudreau), Lise, Gisèle et Simon (Diane Normandin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs, neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny, et à celui du CLSC de Saint-Pamphile, tout spécialement à Sylvie St-Pierre inhalothérapeute, pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3 ou Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2725, Chemin Sainte-Foy Québec, (Qc), G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire