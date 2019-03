TARDIF, Isabelle



Au CHSLD Nouvelle-Beauce de Sainte-Marie, le 2 mars 2019, à l'âge de 44 ans et 10 mois, est décédée dame Isabelle Tardif, fille de dame Gisèle Turmel et de feu Pierre Tardif. Elle demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléancesvendredi le 22 mars de 13h30 à 16h et de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères : Steve (Nathaly Cormier) et Sébastien (Marie-Ève Couture); ses filleuls : Tristan Fournier, Mathis Lessard, Justin Fournier et Lauralie Proulx; ses neveux et nièces : Mathilde, Clovis et Jacob Cormier Tardif, Malie Tardif, Shana Fournier, Rosélia et Léa-Jade Proulx, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Christian Lessard, ainsi que tout le personnel du CHSLD Nouvelle Beauce de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, (279, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 305, Montréal, Québec, H2X1Y1) www.rubanrose.com ou à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) www.fondationlecrepuscule.com