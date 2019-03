GAGNON, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Gagnon, fils de feu dame Luce Parent et de feu monsieur Xavier Gagnon. Il était l'époux de feu dame Renée Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Marie-Claude Saindon), Nicole (Christian Mercier), Marc et France (Gilles Michaud); ses petits-enfants adorés: Félix-Antoine, Marie-Jeanne, Justine, Charles-Édouard, Mathilde, Alex et Meredith; ses frères et sœurs: Joachin (Colette Roy), Jeannette et Jean-Yves (Rollande Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Jean-Paul, feu Suzette (Jean-Luc Paquet), Roger et Gabriel; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'unité de greffe rénale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.