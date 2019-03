DUBÉ, Yolande Dumas



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yolande Dumas, épouse de feu monsieur Joseph-Roland Dubé. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Denise Dumas (feu Jean-Guy Hamelin) et Suzanne Dumas; son beau-frère Marcel Dubé (Solange Couture), sa belle-soeur Marie-Paule Desjardins (feu Albert Dubé); ses neveux et nièces : Hélène Hamelin (Denis Allaire), Marie-Claude Hamelin (François Chartier) et Christine Hamelin (Jean-Luc Boutin), Chantal Dubé, Caroline Dubé, Claude Dubé, Normand Dubé et Marc Dubé; ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement tout le personnel du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Yolande. Un merci tout spécial à notre cousine, Madeleine Dumas, pour toute l'aide qu'elle nous a apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer(https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr).le vendredi 22 mars de 19h à 21h et le samedi 23 mars à compter de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure, au cimetière Mont-Marie.