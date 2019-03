DION JOBIN, Annette



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 18 mars 2019, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée dame Annette Dion, épouse de monsieur Marcel Jobin, fille de feu monsieur Hilaire P. Dion et de feu dame Anna-Marie Cayer. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 22 mars de 19 h à 21 h età compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Marcel, madame Dion laisse dans le deuil ses enfants: Annie, Liette (Daniel Malo), Stéphane (Louise Tardif), Louis et Patrick (Claudia Dostie); ses petits-enfants: Devin, Andrea (Matthew Bourque), Bianca, Vicky, Eve, Alex, Éliane et Mathis; ses frères et sœurs: Louiselle (feu Philippe Renaud), feu André Dion (Alice Lavoie), feu Thérèse (Paulin Moisan), Héléna (feu Yvon Plamondon), feu Ghislain (feu Denise Denis), Monique (feu Jean-Louis Alain), Pierrette (Jean-Noël Jobin), Jean-Guy (Monique Plamondon), feu Lucie, Pierre (Danielle Pouliot) et feu Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: feu Léopold (feu Aline Huot), feu Bruno (Jeanne Ouellet), feu Laurent (feu Aline Morin), feu Antoinette (feu Lorenzo Pelletier), feu Soeur Jeannette s.c.q., feu Lauréat (feu Rita Gouin), feu Adrien (Thérèse Drouin), feu Victorin (Madeleine Naud), feu Cécile (feu Maxime Plamondon), Yolande (feu Yvon Naud), feu Carmen o.m.i., Fernand (Madeleine Moisan), Fernande (feu Marc- André Plamondon) et Alice (feu Alexis Trudel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, de Saint-Raymond (QC) G3L 1W1 ou à la Société Alzheimer de Québec., 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.