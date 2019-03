DUCHESNEAU, Jocelyn



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jocelyn Duchesneau, époux de madame Francine Cloutier, fils de feu madame Thérèse Verret et de feu monsieur Wilfrid Duchesneau. Il demeurait à Wendake, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h30 et. Les cendres seront déposées au columbarium de Wendake à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean (Gabriell Tremblay), Katia (Jérôme Simard); ses petits-enfants: Marie-Soleil, Océane, Xavier, Ariane, Pier- Olivier et Jolyann. Ses frères et sœurs: Jocelyne (Jocelyn Auclair), feu Michel (Dyann Bérubé), Carole (Jean-Charles Campeau), Lise (Nil Cloutier), feu Richard, Alain (Lise Savard). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Jean-Pierre (Diane Dick), Madeleine (Harold Verret), Laurin (Lisette Garneau), Réjean (Danny Provençal), Martine (Gilles L'Écuyer), Lise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage et 3e étage des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués ainsi qu'au chirurgien cardiologue pour le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (recherche en cardiologie), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.