RÉMILLARD, Jacques



Paisiblement, entouré des siens, le 6 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Rémillard, époux de madame Louise Jalbert, fils de feu Jean Rémillard et de feu Lucille Taschereau. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.de 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Patrick Bêche), Michèle (Claude Matteau) et Denyse (François Lafortune), ses petits-enfants Samuèle, Louis-Philippe, Frédérique, Rosalie et Mia ainsi que ses frères Louis (Marie-France Morin) et Guy (Lina Lavigne). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beau-frère Liette (John Walker), Doris et Arleen, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale, les infirmières et les préposés du CHUL de Québec pour leur disponibilité et leur très grande sensibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666.