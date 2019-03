FALARDEAU, Reine Genest



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mars 2019, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée Mme Reine Genest, épouse de feu M. Émile Falardeau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera auvendredi le 22 mars 2019 de 19h à 21h, samedi le 23 mars 2019 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Marc-André, Gaétan et Michel (Line Larochelle); ses petits-enfants : François et Éric Paré (Valérie Blanchard), Élisabeth (Vincent Chartier) et Caroline Falardeau; son arrière-petite-fille Mélodie Paré; ses frères et sœurs : feu Jeanne-D'Arc (feu Anthony Bolduc), feu Marie-Louis, Gertrude (feu Jean Poulin), feu Clément (feu Ange-Aimé Mathieu), feu Eugène (feu Simone Crête), feu Isidore (Flore Boulet) et Raymond (feu Henriette Cloutier); ses belles-sœurs et son beau-frère :feu Carmen (feu Charles-Auguste Brodrique), feu Henri (Françoise Hérart) et Jeannine (feu Jean-Paul Doré). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué et attentionné des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'excellence des soins reçus. Un merci à ceux et celles avec qui elle a partagé les 3 dernières années de sa vie, au Château de Sainte-Marie. Des dons à la paroisse Sainte-Mère-de Jésus : https://www.upnb.org/sainte-marie.htmlSociété Canadienne du Cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc