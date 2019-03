CULET, Micheline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Micheline Culet, fille de feu madame Berthe Grégoire et de feu monsieur Louis-Philippe Culet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte et Stéphane; ses frères: Réjean (Lisette Morency) et André (Bibiane Bouchard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, les membres de son ex-belle famille, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint sa fille Sylvie et son ex-conjoint Jean-Guy Martel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : societealzhmeimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.