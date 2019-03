SIMARD, Doris



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 2 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Doris Simard, époux de dame Irène Bédard. Né à Québec, il était le fils de feu dame Thérèse Paré et de feu monsieur Maurice Simard. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. Outre son épouse Irène, monsieur Simard laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Carole Boivin), Sylvie et Mario; ses petits-enfants: Caroline, Christina, Cynthia, Mélissa; ses arrière-petits-enfants: Lili, Agathe, Maëly, Elie, Albert, Béatrice, Billy et Harry; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Annette Bédard), Micheline (feu Hervé Potvin), Rachelle (Jean-Guy Bédard), Réjean (Denise L'Heureux), France (Jean-Guy Paquet), Daniel (Sylvie Parent); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses deux amis Albert Boivin et Robert Desroches pour l'avoir accompagné durant les dernières années de la vie. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Charlesbourg et les soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs hôpital de l'Enfant-Jésus), www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de