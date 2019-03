NADEAU, Marc



Au CHUS-Fleurimont de Sherbrooke, le 9 mars 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Marc Nadeau, époux de madame Colette Deschênes et fils de feu Louis-Philippe Nadeau et de feu Lucille Breton. Il demeurait à Asbestos, natif de Sainte-Claire de Bellechasse.à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sœurs : Daniel (Diane Aubin), Bernard (Suzanne Gagnon), Jean-Roger, Raymond (Andrée-Anne O'Farrell), Suzanne (Claude Hudon), Huguette (Martin Lemieux), Isabelle (Geneviève Francoeur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes : Viateur (Nancy Bouchard), Doris (feu Julien Beaulieu), Claire (Viateur Beaulieu), Françis et Rino (Louyse Desrosiers). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel d'oncologie du CHUS-Fleurimont pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUS 530, 10e avenue Sud Sherbrooke (Québec) J1G 2R9www.fondationchus.org ou à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la