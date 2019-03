FISET, Claude



À l'IUCPQ, le 3 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Fiset, époux de feu dame Raymonde Soucy et conjoint de dame Louisette Robitaille, fils de feu monsieur Raoul Fiset et de feu dame Léda Dugal. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son fils Benoit Fiset (Anna-Linda Gagné); ses petits-enfants: Olivia Fiset, Jean-Christophe Fiset et Marc-Gabriel Fiset ainsi que Ian Paquet, Joëlle Paquet et Tali Paquet; les enfants de sa conjointe Louisette: Doris (Claude), Dany (Suzanne), Sylvie (Guy) et leurs enfants: Maude, Vincent et Catherine. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles sœurs des familles Soucy et Robitaille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont son neveu Michel Soucy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.