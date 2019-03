PLAMONDON, Michel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Michel Plamondon, époux de dame Lorraine Poulin. Il était le fils de feu dame Laetitia Dallaire et de feu monsieur Joseph-Henri Plamondon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine; ses filles: Danielle (Yves-Pascal Dion) et Nathalie (Eric Naud); ses petits-enfants: Samuel et Mathieu; ses frères et sœurs: feu Jacques, André (Yolande Cantin) et Denise (feu Claude Rainville, feu Paul Foster); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: feu Janine (feu Jean-Charles Lacroix), Solange (Henri-Paul Dufour), Louisette (feu Paul-Émile Renauld), feu Raymond (Suzanne Chabot), René (feu Thérèse Pouliot, feu Jeannine Tardif) et Aline (Yves Fréchette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666.