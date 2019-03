RENAUD, Jeanne Couture



À l'Hôpital Chauveau, le 7 mars 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Jeanne Couture, fille de feu dame Fridoline Morin et de feu monsieur Honoré Couture. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 23 mars 2019 de 17 h à 19 h. Selon ses volontés des textes bibliques seront lus à la suite des condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Murielle (Gaston Simard), René (Nicole Gagnon), Linda (Denis Breton). Elle était la grand-mère de feu Jean-Marc, Mario, Bertrand, Josée, Sylvie, Éric, Carole et Sylvain. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Laurie, Gabriel, Dominique, Floralie, Cloé, Mégane, Maxime, Karolane, Claudia, Annyk, Raphaël, Maude et son arrière arrière- petit-fils Luc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Chauveau pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.