FONTAINE, Yvette



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 15 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yvette Fontaine, conjointe de feu monsieur Maurice Couture, fille de feu monsieur Donat Fontaine et de feu madame Aldérina Jeanne Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Rita (feu Gérard Genest), Denise (feu Ernest Couture), feu Yves, feu Gaston (feu Hélène Côté, Julienne Castonguay), Louise (Conrad Croteau), feu Raymond (Pierrette Patoine) et feu Yolande (feu Roger Caron); sa belle-soeur Jeannine Couture (Aurélien Groleau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://societealzheimerdequebec.com/à compter de 10h.