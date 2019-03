GAGNÉ, Jacqueline Beaulieu



À l'hôpital du St-Sacrement, le 19 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Beaulieu, épouse de feu monsieur Hébert Gagné, fille de feu dame Clémentine Drouin et de feu monsieur Joseph Beaulieu. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h45 etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gaétane (Claude Denis-Fortier), Jocelyne (Martial Moreau); son petit-fils: Kevin Denis-Fortier (Laurie Tremblay); son arrière-petit-fils Antoine; ainsi que Lisette Fortier, Martin Verret (Kathia Labbé-Patry), Nadine Verret (Serge Desmeules); ses sœurs et son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère: Gérard (Lucille Sioui), Cécile (feu Raymond Galarneau), Pierrette (feu Gaston Cadrin), Carmen Drolet (feu Gaston Beaulieu), Yolande Gauvin (feu Marc Beaulieu), Jean-Marc Gagné (feu Jeannine Falardeau, Maria), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 3e étage A de la résidence Les Jardins Lebourgneuf, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital du St-Sacrement pour les très bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.