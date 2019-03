DION, Ginette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mars 2019, à l'âge de 53 ans, est décédée dame Ginette Dion, conjointe de monsieur Clermont Goyette, fille de feu monsieur Gaston Dion et de feu dame Yvette Poirier. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Clermont Goyette; ses enfants: Keven St-Amant (Justine Turcotte), Stéphany St-Amant (Marc-Olivier Turcotte), Élise Borgia-Goyette (Mathieu Labrecque) et Chloé Borgia-Goyette (Nicolas Blouin); ses frères et sœurs: Raynald (Nicole Noël), Gilles (Carole Traversy), Lyne (Gilles Lepage), Nicole (Claude Rhéaume) et Denis (Julie Bouchard); son beau-frère Daniel Goyette (France Paquet); sa belle-sœur Josiane Goyette (Marie-Sol Léveillée); sa belle-mère Juliette Voyer (feu Jean-Charles Goyette) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille sans oublier ses nombreux ami(e)s et le père de ses enfants Karl St-Amant. La famille tient à remercier tout particulièrement son hémato-oncologue le Dr André Blais ainsi que le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein,1155, boul. René-Lévesque O, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél : 1 877 990-7171.