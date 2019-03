TÉTRAULT, Nicole



Aux Jardins du Manoir, Québec, le 8 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Nicole Tétrault. Née à Québec, le 3 août 1943, elle était la fille de feu dame Blanche Cadoret et de feu monsieur Alfred Tétrault. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Tétrault laisse dans le deuil son fils: Eric (Claudia Julien); ses petits-enfants adorés: Derek, Maude; ses frères et sœurs: Réjane (Marcel Goulet), Gisèle (feu Léonce Lapointe), Yves (feu Geneviève Thibodeau), Francine (Pierre Hovington) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Madame Tétrault était également la sœur de feu Yolande. La famille remercie tout le personnel de la Résidence des Jardins du Manoir pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de