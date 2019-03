DUBOIS, Mélanie



Au CHUL, le 18 mars 2019, à l'âge de 38 ans, est décédée madame Mélanie Dubois, fille de madame Yvonne Roussy et de monsieur Yvon Dubois. Elle était l'épouse de monsieur Stéphane Poulin. Elle demeurait à Shannon.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Stéphane; ses enfants: Gabriel Piché, Khloë Poulin et Audrey-Anne Poulin; sa belle-mère Pierrette Julien (Claude Poulin); son beau-père: Réginald Rancourt et sa fille Chantal Rancourt; sa meilleure amie d'enfance Sabrina Burke ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241 ou au www.lesdiabetiquesdequebec.org.