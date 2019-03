RUEL, Jacqueline



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 22 février 2019, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Jacqueline Ruel, épouse de feu monsieur Noël Guénard, fille de feu madame Lucia Tremblay et de feu monsieur Ronaldo Ruel. Elle demeurait à Lauzon.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 23 mars 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil sa fille Dyane (Gilles Parent), ses petits-enfants: Guillaume (Marie Ève Lamy) et Alexandra (Marc-Olivier D'Amours); ses arrière-petits-enfants: Lily-Ann et Benjamin. Elle était la sœur de feu Jacques, feu Gaston (feu Pauline Bélanger), feu Maurice (feu Hélène Blais), André (Violette Fortin), feu Pierre (feu Mariette Blais (Réginald Demers)), Claude (Gisèle Bargoné), feu Colette (feu Marcel Fox), feu Paul (feu Jeanne D'Arc Morin), Marcelle (Raoul Côté), Pierrette (Roger Guay), feu Roger (feu Liliane Bureau), feu Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guénard. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de l'équipe de soins du deuxième étage du CHSLD Champlain des Montagnes, pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.