MURGIA, Pierre



C'est entouré de son épouse et de ses 4 enfants que Pierre Murgia, fils de feu dame Rosaria Chironi et de feu monsieur Francesco Murgia, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2019, à l'âge de 82 ans. Il était le frère de Grazietta, feu Giovannino, Maria et Tonino. Il laisse dans le deuil son épouse Denise Paquet; ses enfants: Alexandre (Dominique Lapointe), Claudia (Jean Morin), Nicolas et Francesca (William-Olivier Rodrigue); ses petits-enfants: Rocco, Théodore, Édouard (Marie-Eve Daigle, leur mère) et Léa, Pénélope, Émile (James Rousseau, leur père); ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 12 h.La famille tient à remercier le personnel infirmier de l'unité des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Pierre, papa, tu resteras dans nos cœurs à jamais. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire