LELIÈVRE, Robert



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 24 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Lelièvre, époux de feu madame Jeannette Yourens, fils de feu madame Alice Bérubé et de feu monsieur Wilfrid Lelièvre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille: Denyse (feu Denis Grenier, Marc André Frenette), son fils André (Lucie Pouliot), sa petite-fille: Emilie Grenier (Christian Torres), son petit-fils Jérémy Lelièvre; ses deux arrière-petites-filles: Matilda et Romy Torres; son frère Jean-Paul (Gaétane Thibeault) et sa sœur Yolande (Marc Savard); son beau-frère Roger Dufresne (feu Pauline Lelièvre), son bon ami Michel Voyer ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés: Wilfrid, René, Lucille, Magella, Rita, Fernand, Henriette, Solange, Eugène, Pauline, Thérèse, Raymond, Huguette, et sa fille Johanne. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Christ-Roy du 6ième étage pour leur gentillesse et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.