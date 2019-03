BRAULT, Serge



À son domicile le 23 février 2019, à l'âge de 58 ans et 7 mois, est décédé monsieur Serge Brault, conjoint de madame Lucie Brochu. Il était le fils de feu madame Thérèse Tapp et de feu monsieur Philibert Brault (Jacqueline). Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 15h45.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Sarah (Dany) et Éric (Karine); les enfants de sa conjointe: Vincent (Lisa), Christian (Marianne) et François (Aimée); ainsi que leurs enfants: Alicia et Amélie, Florian et Alexis; ses frères et sœurs: Françoise, Denise (André), Régent (Sylvie), Johanne (Pierre) et feu Normand (Carole); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, autres parents, dont la famille Brochu et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan. Téléphone : 418 654-2136. Site web : www.leucan.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.