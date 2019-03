DION, Marcelle



À la Maison Catherine de Longpré, le mardi 12 mars 2019, à l'âge de 64 ans et 5 mois, est décédée madame Marcelle Dion, conjointe de madame Céline Turgeon et fille de feu Adrien Dion et de feu Jeannette Fortin. Elle demeurait à Beauceville. La famille recevra les condoléances au centre funérairele vendredi 22 mars en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil outre sa conjointe, madame Céline Turgeon; son fils unique Eric Dion (Manon Durand) et son petit-fils Yohann. Elle était la soeur de feu Huguette (feu Jacques Lagrange), feu Denis (feu Francine Dion), René (Diane Roy) et la belle-soeur de Laurette (feu Xavier Turgeon), Georgette (Dominic Gonthier), feu Lorenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrisson), Colette (Gilles Boutin), Françoise (feu Jean-Claude Turgeon), feu Ghislaine (André Roy), Raynald (Renée Gariepy) et feu Donald (Solange Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CISSS-CA à Saint-Georges, le CLSC de Beauceville surtout l'infirmière Mélanie et Geneviève ergothérapeute et tout le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués à Marcelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.