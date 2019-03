JOBIN, Monique Mainguy



À l'Hôpital Laval, le 17 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Monique Mainguy, fille de feu dame Véronique Gignac et de feu monsieur Arthur Mainguy. Elle était l'épouse de monsieur Édouard Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 mars 2019 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30. Le samedi 23 mars 2019 de 10h à 12h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Édouard; ses enfants: Marc (Manon Gagné) et Éric (Christine Desbiens); ses petits-enfants: Catherine, James et Jesse; ses frères et sœurs: Wilfrid (Monique Lorentz), Yvette (Armand St-Pierre), Louisette (feu Guy Beaulieu), Ginette (Denis Vallières), André (Louise Baker), Claude (Laurette Béland), Hélène (Aurélien Lagueux), Roger (Lucie Levesque), Gisèle (Jean-Marc Bergeron), Gaston (Jacinthe Lesage) et Richard (Danielle Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs: Simone, feu Thérèse (feu Léonard Lapointe), Marguerite (feu Louis Lapointe), Émile (feu Gisèle Grenier), Jean-Paul, Georgette (Claude Leblanc), Rachelle, André et Marcel (Jocelyne Carreau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.