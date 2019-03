BIROU, Maurice



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur à Québec, le 9 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Maurice Birou, époux de madame Thérèse Chabot, fils de feu dame Marie-Louise Betbeder et de feu monsieur Jean-Baptiste Birou. Natif de la région de Bruges en France, il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement à la fin mai 2019 au cimetière St-Charles. Outre son épouse Thérèse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs de la France: Lucie, feu Marie, feu Paulin, feu Berthe et feu Maria; de même que ses neveux et nièces: Jean-Louis, Any, Françoise, Brigitte, Michel, feu Jacky, Gérard, Yvette, Francis, Christiane, Monique et Didier. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces du Québec: Denis Chabot (Chantal Hardy), Alain Chabot, Martine Chabot, Serge Chabot (Lyne Carrier) et Yves Sanfaçon (Monique Dorion); ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces: Cathie Sanfaçon (David Brisson), Mia Sanfaçon (Martin Massie), Geneviève Chabot (Christian Turgeon), Stéfan Masson-Chabot (Anita Sanchez), Guillaume Chabot (Sabrina Fontaine), Thomas Chabot (Sophie Bouchard), Maude Chabot (Steven Bérubé), Philippe Chabot autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.