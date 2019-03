Arrestation surprise pour le «séducteur fraudeur» qui a encore frappé

Accusé d'avoir escroqué des femmes qu'il avait d'abord séduites, un fraudeur qui se trouvait ce matin au palais de justice de Longueuil pour y recevoir sa sentence a eu toute une surprise quand il a été arrêté une nouvelle fois.

Marc Soulières, 35 ans, aurait fait au moins une nouvelle victime récemment. Selon le mandat d’arrestation lancé contre lui, il aurait également omis de respecter plusieurs des conditions qui lui avaient été imposées au moment de sa remise en liberté.

«Il y a un mandat d'arrestation qui a été émis à l'endroit de M. Soulières en date d'hier pour une nouvelle infraction de nature frauduleuse, ainsi qu'une panoplie de bris d'engagement suite à la remise en liberté de monsieur», a expliqué Simon Lacoste, procureur de la Couronne au dossier.

C’est la troisième fois que l’homme est arrêté. Malgré les arrestations et la thérapie, l’accusé aurait continué de sévir.

Il utilisait le même stratagème auprès de ses victimes, si bien qu’il est parvenu à mettre la main sur quelque 10 000 $ frauduleusement. Il a d’ailleurs plaidé coupable.

Marc Soulières entrait d’abord en contact avec des femmes sur les sites de rencontre Badoo et Tinder, puis il les invitait au restaurant.

Au moment de payer la facture, il prétextait avoir oublié son portefeuille, puis sortait un chèque qu’il disait traîner sur lui et qui provenait, assurait-il, d’une tierce personne.

Après l'avoir endossé, il arrivait à convaincre sa victime de le déposer dans son compte pour payer la note, puis de lui remettre le reste en argent.

Les femmes qui sont tombées dans ses filets ont par la suite reçu un avis de leurs institutions financières respectives les prévenant que le chèque en question était malheureusement sans provision.

Fait à noter, certains de ces chèques frauduleux avaient été volés à une victime précédente.

Les proches d'une récente victime, ayant vu le suspect à l'émission J.E., ont décidé de mener leur propre enquête avant de déposer une plainte officielle à la police.

«On a décidé d’investiguer là-dessus, parce qu’il y avait trop de choses qu’il disait qui n’étaient pas claires, qui étaient des mensonges», a raconté Stéfany Jetté, l'amie d'une femme qui a cédé au charme de Marc Soulières.

Elle a donc décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. «Il mentionnait travailler dans tel restaurant, on a appelé là-bas et personne ne le connaissait, le restaurant n'existait pas [...] Il disait avoir un enfant», énumère Mme Jetté, qui s'est même rendue au greffe du palais de justice pour voir les conditions que l'accusé devait respecter et constater qu'il avait omis d'en respecter plusieurs.

Mme Jetté a précisé que son amie «se sent trahie» et qu'«elle a peur du jugement des autres» depuis les faits.