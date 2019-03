Arrêtez tout ce que vous faites: Noah Centineo va (peut-être) jouer un superhéros!

Notre cher Noah Centineo est déjà très occupé et ce n’est que le début, puisque le jeune acteur est pressenti pour jouer le rôle du superhéros He-Man dans un «reboot» de Masters of the Universe.

Il est très important de savoir que les cheveux de He-Man sont un magnifique bob blond avec un toupet carré et qu’il porte très peu de vêtements.

Masters of the Universe était une émission en dessins animés des années 80 qui racontait les aventures de He-Man, un héros qui doit protéger le monde magique dans lequel il vit d’un méchant du nom de Skeletor.

Il est aussi le frère de She-Ra, que vous connaissez peut-être grâce à son excellente émission sur Netflix, She-Ra and the Princess of Power.

On sait qu’un film de Masters of the Universe est en préproduction chez Sony depuis un moment, mais Noah est le premier acteur lié au projet.

L’annonce arrive quelques mois après que Noah ait terminé de filmer ses scènes dans Charlie’s Angels, une autre production de Sony.

Clairement, Noah a fait bonne impression!

On espère VRAIMENT le voir combattre le crime vêtu de culottes rouges très bientôt.

