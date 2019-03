PERREAULT, Gilles



À Cuba, le 19 février 2019 à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédé M. Gilles Perreault, époux de dame Paquerette Roy, fils de feu Paul-Henri Perreault et de feu Thérèse Laflamme. Natif de Sainte-Marguerite, il demeurait à Frampton. Une cérémonie de commémoration aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. La direction de la cérémonie a été confiée à laIl laisse dans le deuil, outre son épouse Paquerette Roy, son fils Pierre-Luc Perreault (Caroline Néron), ses petits-fils: Olivier et Alexi. Il était le frère de Jacques (Colette Groulx), Claudette, Micheline (André Asselin), feu Denise, Jean-Guy (Ginette Dufour) et Alain. Il était le beau-frère de Carmelle (feu Hervé Boily), Marius (Annette Hince), feu Léandre (Louise St-Georges), Rosaire (Ginette Turcotte), Françoise (Pierre-Paul Gagnon), Patricia (Jacques Fonc), feu Jean-Claude (Huguette Lagrange), Maurice, Yolande (André Boutin), Pierrette (Michel Béchard), Rémi, Yves (Louisette Forgues) et Yvon (Odette Turcotte). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/