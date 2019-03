CRÉPAULT, Germaine Giguère



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 9 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Germaine Giguère, épouse de feu monsieur Aimé Crépault. Elle était la fille de feu monsieur Albert Giguère et de feu dame Eugénie Labranche. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille : Lucette (Gilles Duclos), Carmen (Martin Grenier), Jean (Manon Jacques), Lucie (Dominique Lachance) ; ses petits-enfants : Claude-Marie (Dominic), Louis-Alexandre (Audrey), Anna-Victoria (Pierre-Vincent), Livingston, Samuel, Noémie, Mégane, Andréanne, William (Allyson), Laurie (Antoine), Samuel (Amélie), Charles-David (Alyssia), Rose-Marie (Steven), Emmanuelle, et elle était également la grand-mère de feu Marc-André ; ses arrière-petits-enfants : François-Xavier, Isaac, Hugo, Charles-Elliot, Ludovic et Barbara; ses sœurs: Fernande (feu Rosaire), Mariette (feu Jean-Paul), Thérèse (feu Raymond), et elle était également la sœur de feu Joseph, feu Philippe (feu Amarilda), feu Rita (feu Gédéon), feu Aline (feu René), feu Jeannette (feu Stanislas) et feu Gemma (feu Jean) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crépault : Laurent (Diane), Normande (Roland), Maurice (Liliane), Fernand (Ghislaine), Léo (Réjeanne), Prime (Jacqueline), Julienne (Lucien), Lorenzo (Yvette), Lucien (Diane), Camille (Danielle), Michel (Rachel) et elle était la belle-sœur de feu Lorraine, feu Julien et feu Richard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Ses enfants souhaitent remercier chaleureusement leur sœur Lucie et sa fille Emmanuelle pour leur présence et leur soutien. Les merveilleux soins qu'elles ont apportées à leur mère Germaine lui ont permis de vivre heureuse à la maison jusqu'à la fin. Également, ils remercient sincèrement Nicole pour sa précieuse présence. Que toute marque de sympathie se traduisent par un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec), G1S 3G3, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal