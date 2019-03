MARCHAND, Pierre



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Pierre Marchand, époux de madame Evelyne Blais et fils de feu monsieur Wellie Marchand et de feu dame Colette Gendreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 22 mars 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 13h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Evelyne, ses enfants: Pascal (Martine Couillard), Chantal (Dominique Leblanc); ses petits-enfants: Arianne, Benjamin et Vincent Leblanc, Guillaume, Alexandre et Olivier Marchand; ses frères et soeurs: Claude (Brigitte Coulombe), Michel (Jeannette Lehoux), Louise (Alan Smith), Danielle (Guy Hénault), Hélène (Pierre Vachon), Denis (Lucie Ménard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: Micheline (feu François Hamon), Bruno (Odette Allaire), Luc (Jeannine Létourneau), Jocelyn (Colette Létourneau), Patrice (Line Gaudreau), feu Jacques, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Montmagny (4e étage), le personnel de l'Hôpital de Montmagny (3e étage), ainsi que celui des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Pierre ou à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la