GOSSELIN, Raymond



À son domicile, le 12 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Gosselin, époux de feu madame Carmelle Verville. Il était le fils de feu Joseph Gosselin et de feu Eva Vallières. Il demeurait à Joly. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Daniel Laverrière), Stéphane (Mady Turgeon), Martine (Éric Mc Carthy); ses petits-enfants : Jason (Meggie Paquet), Jessica (Jonathan Bernier), Geneviève (Steeve Desrochers), Francis (Anne-Laurie Ouellet), Marc-Antoine (Chloé Drolet), feu Sarah-Eve, Jérika; son arrière-petit-fils Loïc Bernier et ceux à venir. Il était le frère de : feu Rita (feu Maurice Turgeon), feu Rosa (feu Edgar Turgeon), feu Aurèle (feu Annette Latulippe), feu Maurice (Thérèse Boucher), Thérèse (feu Michel Lacasse), feu André.Beau-frère de : Gisèle, Agathe (Serge Ratelle), Lucette (Michel Desilet), feu André, feu Daniel, feu Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 22 mars 2019 de 19h à 22h et samedi à compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire