Us: un film d'horreur brillant et terrifiant

Le cinéma d’horreur a un nouveau maître, et il s’appelle Jordan Peele. Deux ans après la sortie de son thriller Get Out, un des succès-surprises de 2017 au box-office, le cinéaste américain frappe encore un grand coup avec son nouveau long métrage, Us, un film d’horreur aussi brillant que terrifiant.

La sortie de l’excellent Get Out, à l’hiver 2017, nous avait permis de découvrir en Jordan Peele un réalisateur doué et inventif qui n’hésitait pas à mélanger les genres en injectant une bonne dose d’humour et de critique sociale au cinéma d’horreur.

Avec Us (Nous), son nouveau film qui prend l’affiche vendredi, le cinéaste confirme son immense talent en peaufinant un style qui lui est propre et en démontrant une grande maîtrise de son art. Jeune mère de deux enfants, Adelaide (Lupita Nyong’o) se laisse convaincre par son mari (Winston Duke) d’aller passer quelques jours à la plage dans une ville californienne où elle a vécu un traumatisme mystérieux quand elle était petite. Aussitôt arrivée sur place, elle s’aperçoit vite que la mésaventure qui lui est arrivée 30 ans plus tôt est sur le point de se reproduire. Elle en aura la confirmation le soir même quand elle et les membres de sa famille seront confrontés à des êtres terrifiants qui leur veulent visiblement du mal : leurs doubles maléfiques.

Entre frissons et rires

Comme il l’avait fait dans Get Out, où il utilisait les codes du cinéma de genre pour dénoncer le racisme aux États-Unis, Jordan Peele a su construire avec Us une intrigue originale qui lui permet de réfléchir sur l’Amérique d’aujourd’hui en abordant subtilement des problèmes actuels comme les inégalités sociales.

Même si Us flirte un peu plus avec l’épouvante, la recette qui avait fait le succès de Get Out a été appliquée à la lettre. Jordan Peele mélange à nouveau les genres (horreur, comédie, satire sociale) pour concocter un suspense haletant, et souvent terrifiant, qui nous tient en haleine pendant deux heures.

Porté par une performance intense de Lupita Nyong’o (qui joue à la fois le personnage principal et son double), Us multiplie les références à plusieurs œuvres de grands maîtres du genre, de Hitchcock à Spielberg en passant par Haneke et Cronenberg. Certaines images du film risquent de hanter pendant longtemps et la finale, saisissante à souhait, devrait en surprendre plus d’un.

À voir !

Us (Nous)

★★★★