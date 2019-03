CLOUTIER, Fernande



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 12 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée madame Fernande Cloutier, épouse de feu monsieur René Drapeau, fille de feu madame Rose-Anna Falardeau et de feu monsieur Edmond Cloutier. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Stoneham. Elle laisse dans le deuil sa sœur Noëlla (feu Raymond Lafond et feu Albert Laferrière), ainsi que ses neveux, ses nièces, ses cousins et ses cousines. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Léopold (Germaine Lafond), Odina (Alice Falardeau), Rosaire (Rose-Emma Lafond), Jeanne D'Arc (Edgard Lafond), Yvonne (Albert Lafond), Géraldine (Jean-Baptiste Brindamour), Jeannette (Eugène Cloutier), Rose-Alma (Magella Cloutier) et Simone (Yvon Plamondon). Un remerciement au personnel du Jardins Haut-St-Laurent et du Jardin Lebourgneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone: 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.