ROY, Marie-Anne



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 mars 2019, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Anne Roy, fille de feu Léonard Roy et de feu Blandine Roy. Elle demeurait à Ste-Marie, autrefois de Saint-Raphaël.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jacqueline (feu Richard Gagné), feu Madeleine (feu André Therrien), Noëlla (feu Jean Bissonnette, son grand ami Paul Cliche), Jacques, feu Monique (Alain Montreuil) et Richard. Elle laisse également dans le deuil de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s de la " Fontaine " ainsi que de la famille d'accueil de Sainte-Marie. Merci spécial à Katerine Lessard et Karen Simard qui l'ont accompagnée tout au long de sa maladie. Merci sincère aux équipes médicales de St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la