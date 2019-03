POULIOT, René



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 27 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur René Pouliot, époux de madame Denise Marcoux, fils de feu madame Marie-Rose Gendreau et de feu monsieur Joseph Pouliot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 23 mars 2019, de 9h à 12h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Marie-Andrée Roy), Nicole (Daniel Rousseau); ses petits-enfants: Mathieu, David-Alexandre, Steven (Laurie); ses frères et sœurs: feu Charles-Henri (Pierrette Thibault), feu Robert (feu Lilianne Lavoie), feu André (Gisèle Lanteigne), feu Jean-Louis (Denise Bernier), Denise (Jean-Guy Chabot), feu Pauline, feu Léo, Pierre, feu Lucien, Claudette (Gilles Coulombe), Raymond (Pierrette Mainville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcoux: feu Robert (Yolande Chabot), Lise (Maurice Chevallier), feu Jean-Pierre, Yvan (Francine Laverdière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et les infirmières des soins palliatifs de l'Hôpital St Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins Palliatifs Hôpital St Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.