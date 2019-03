RANCOURT, Louise Vallée



Aux soins palliatifs du Centre Paul- Gilbert, le 14 mars 2019, à l'aube de ses 84 ans, est décédée madame Louise Vallée, épouse de monsieur André Rancourt, fille de feu monsieur Arthur Vallée et de feu madame Irène Therrien. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Robert Dumont), Denis (Martine St-Onge) et Mario (Nathalie Blais); sa petite-fille adorée Alexe Dumont (Sébastien Parent Racine); ses frères et soeurs: Jacques (Denise Carrier), feu Marc (feu Louise Sirois), feu Guy (feu Diane Demers), Yvette (Édouard Cadoret), Cécile (Marc Carrier) et Pierre (Carole Lavoie); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Rancourt: feu Gemma (feu Gilles Gamache), feu Marcel, feu Raymond, feu Roger (Doris Martel) et Bernard (Monique Pellerin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'unité Belvédère du centre Paul-Gilbert, l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le personnel du CLSC qui l'ont accompagnée à la maison particulièrement à madame Vanessa et Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr. La famille vous accueillera auà compter de 12h.