Colourpop sort une collection inspirée des «méchants» de Disney et tu vas tout vouloir acheter!

La marque de maquillage bon marché Colourpop s’est associée à Disney pour créer une collection inspirée des «méchants» de films de dessins animés et on capote sur le résultat!

En gros, la marque a décliné cette collabo sous plusieurs formes de collections inspirées par des « vilains » connus : Ursula (La petite sirène), Hades (Hercules), Maleficient (La belle au bois dormant), Evil Queen (Blanche-Neige et les sept nains), Dr. Facilier (La princesse et la grenouille) et Cruella (Les 101 dalmatiens).

Ensemble «Cruella», 25$, colourpop.com

Le packaging est très différent du blanc classique de Colourpop, les produits de la collection capsule étant offerts dans des emballages noirs embellis d’écritures et dessins néon.

BEAUCOUP de nouveaux produits et coloris sont proposés dans le cadre de cette collaboration : une nouvelle palette «Misunderstood», deux gels de paillettes «Obsessed», six illuminateurs Super Shock, des ombres à paupières en pots «Jelly Much», des rouges à lèvres «Lux» et des gloss.

Palette d'ombres à paupières «Misunderstood», 22$, colourpop.com

Collection complète «Villains», 250$, colourpop.com

Les prix varient entre 25$, pour des ensembles à thématique «vilains» et va jusqu’à 250$ pour obtenir la collection au grand complet. Avis aux collectionneuses : ça fait beaucoup de maquillage!