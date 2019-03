Dans la manne jusqu’au cou

Le budget fédéral est à l’image d’un gouvernement désespéré de retrouver l’amour des citoyens en saupoudrant des milliards pour « faciliter la vie des Canadiens », comme l’a dit le premier ministre et, du coup, leur faire oublier le scandale SNC-Lavalin.

Je ne suis pas certaine que ce soit le rôle du gouvernement central de nous faciliter la vie, à moins qu’il s’agisse d’infrastructures, de défense nationale, d’énergie. Pas de régimes de médicaments qui relèvent des provinces. Mais pour plaire, tout devient possible.

Quand je vois l’État donner 5000 $ à des gens qui ont amplement les moyens de s’offrir une auto électrique, alors que le déficit atteint 71 milliards $, j’ai l’impression qu’on rit de nous. Pas vous ?

Attention, tout n’est pas mauvais dans ce budget pré-élections – l’accès à la propriété est une mesure structurante, la formation de la main-d’œuvre aussi –, mais je remarque que nous nous attendons à ce que nos gouvernements couvrent un nombre de plus en plus élevé de « besoins » et de désirs.

Qui paie ?

Je crains que le citoyen moyen se fiche du déficit. Il veut son bonbon, son programme, sa mesure, sa subvention.

Notre appétit pour la manne gouvernementale se fiche de la capacité de payer des contribuables, la plupart issus de la classe moyenne. En cette période d’impôts, rappelons-nous que nous payons pour les cadeaux.

Mais nous ne sommes pas les seuls coupables. Les dépenses liées au fonctionnement de l’État ont augmenté de 30 milliards $ depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, la plus grosse augmentation de toutes.

C’est ainsi que nous nous retrouvons avec une dette (déficits accumulés) et des déficits faramineux. Personne n’envisage le moment où ils seront éliminés. Là se trouve le vrai scandale.

Il ne reste plus qu’à espérer que l’économie ne parte pas en vrille. Sinon, nous risquons de nous ennuyer de Stephen Harper.