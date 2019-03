David Lemieux a rendez-vous avec John Ryder

Le Québécois David Lemieux devrait remonter dans l’arène le 4 mai à Las Vegas pour y affronter l’Anglais John Ryder dans le cadre d’un duel pour le titre intérimaire WBA des poids super-moyens.

Le réseau ESPN a rapporté jeudi que le combat aura ainsi lieu en sous-carte du choc opposant Saul «Canelo» Alvarez à Danny Jacobs.

Plus tôt ce mois-ci, Le Journal de Montréal avait précisé que le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, planchait intensément pour permettre à son protégé de boxer dans la Ville du vice.

Ancien champion des poids moyens de l’IBF, Lemieux (40-4-0, 34 K.-O.) avait dû renoncer à se mesurer à Tureano Johnson le 15 décembre à cause de problèmes de santé. Lors de son dernier combat, il avait défait Gary O’Sullivan par K.-O. le 15 septembre.

Pour sa part, Ryder (27-4-0, 15 K.-O.) est classé premier aspirant à la couronne WBA et a remporté ses trois plus récents rendez-vous avant la limite. Le 27 octobre, il a disposé d’Andrey Sirotkin par K.-O. technique.