Des détaillants freinés par la pénurie de main-d’œuvre

Faisant face à une importante pénurie de main-d’œuvre, plusieurs détaillants demandent au gouvernement Legault d’alléger la fiscalité des travailleurs québécois.

Chocolats Favoris fait tout ce qu’elle peut pour recruter de nouveaux employés dans sa vingtaine de chocolateries au Québec, mais elle constate que les mesures fiscales actuelles pénalisent un potentiel important de travailleurs.

Photo Frédéric Bergeron Dominique BrownFondateur de Chocolats favoris

« On aimerait pouvoir embaucher des aînés et des étudiants, mais les mesures actuelles ne leur permettent pas de travailler après un certain montant d’argent gagné », a déploré le grand patron de Chocolats Favoris, Dominique Brown, de passage au sommet Hop! du Conseil québécois du commerce au détail (CQCD) à Montréal.

Selon ce dernier, le gouvernement doit alléger la fiscalité pour permettre aux aînés et aux étudiants de ne pas être pénalisés (fiscalement) lorsqu’ils travaillent au-delà d’un certain nombre d’heures.

En août dernier, Chocolats Favoris dit avoir perdu plus de 300 travailleurs étudiants qui ont quitté subitement l’entreprise pour retourner aux études.

Ce départ massif a eu une incidence directe sur les ventes dans les magasins du détaillant, alors que moins d’employés étaient disponibles pour répondre à la clientèle.

Des mesures concrètes

Mardi, dans le budget fédéral, Ottawa a bonifié l’exemption pour les aînés qui veulent continuer à travailler et qui touchent le Supplément de revenu garanti, passant de 3500 $ à 5000 $.

Cette mesure fiscale devrait rapporter ainsi plus de 4000 $ dans les poches d’un travailleur aîné dont les revenus annuels varient entre 10 000 $ et 20 000 $.

Le CQCD espère que le premier budget du gouvernement Legault qui sera déposé aujourd’hui à Québec comptera des mesures fiscales significatives pour aider les détaillants à recruter de nouveaux employés.

« C’est le problème le plus important chez nos détaillants. Et ça ne fait que commencer. On en a encore pour 10 ans », a souligné le président du CQCD, Léopold Turgeon.

Une étude menée récemment par Services Québec indiquait que 83 détaillants présents au Québec avaient 250 postes disponibles depuis au moins trois mois, dont le salaire annuel dépassait les 50 000 $.

Au Québec, les ventes des détaillants devraient atteindre 132 milliards $ en 2019. Le secteur du commerce au détail emploie plus de 480 000 travailleurs.

Des mesures fiscales qui pourraient aider les détaillants