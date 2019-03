Des politiciens qui se sont déjà pris pour des musiciens... et des musiciens qui se sont déjà pris pour des politiciens

Les professions de musiciens et de politiciens sont-elles vraiment aux antipodes?

Si on pardonne aux rockers leurs écarts de conduite ou leurs frasques en tournée, à l’inverse, la vie privée des politiciens est scrutée à la loupe par les analystes et surtout leurs adversaires.

Pourtant, bien des guitaristes, des chanteurs ou des ministres, des députés ont déjà tenté de « sauter la clôture ».

Même que récemment, la popularité de Nickelback s’est immiscée dans un débat à la Chambre des représentants aux États-Unis.

Le républicain Rodney Davis (Illinois) et le démocrate Mark Pocan (Wisconsin) débattaient sur le fait que les prisonniers sur les listes électorales étaient recensés selon l’adresse de prison plutôt qu’à leur résidence réelle. Ce qui a pour effet de doper le vote.

Les démocrates ont proposé un amendement pour revoir cette loi électorale. Sur 77 000 personnes recensées, seulement 4 voulaient garder le vieux système plutôt que revoir le règlement.

Le démocrate en a déduit : « c’est probablement le pourcentage (4 sur 77 000) de gens dans ce pays qui pensent que Nickelback est leur groupe préféré. C’est plutôt bas. »

Le républicain a rétorqué sans attendre : « Pourquoi est-ce que vous critiquez un des plus grands bands des années 1990? »

« Wow... On vient de découvrir aujourd’hui une autre différence entre les démocrates et les républicains au Congrès », a lâché Mark Pocan.

Un candidat au passé punk

Alors qu’il venait tout juste d’officialiser sa candidature aux élections présidentielles de 2020, Beto O’Rourke a parlé du chanteur Ian Mackaye, leader des groupes Minor Threat et Fugazi, comme d’une influence déterminante. Ian Mackaye n’a jamais dérogé de son idéal Do-It-Yourself (« fais-le toi-même »).

O’Rourke lui-même a joué de la basse pour la formation post-hardcore Foss dans les années 90.

Mais l’aspirant président n’est pas le seul à avoir participé à un tel mélange des genres.

Qui sont les autres politiciens à avoir tenté une carrière musicale... et vice-versa?

Nous ne parlerons pas ici des artistes qui ont soutenu publiquement des partis, mais bien ceux qui ont fait le saut en politique active.

Aussi, nous nous limitons aux artistes qui ont endisqué. Le solo de saxophone de Bill Clinton ne compte pas pour une carrière musicale. Ni Stephen Harper qui chantonne With A Little Help From My Friends...

Peter Garrett de Midnight Oil

Le chanteur du groupe a été élu député dès 2004 pour le parti travailliste australien. De 2007 à 2010, il est devenu ministre de l’Environnement, du Patrimoine et des Arts. Ministre de l’Éducation de 2010 à 2013.

Tony Blair et Ugly Rumours

Dans les années 70, Tony Blair avait un groupe du nom d’Ugly Rumour. (Ce qui colle très bien avec une carrière politique...). Blair et ses potes musiciens n’ont pas vraiment enregistré dans leurs années actives... Mais en 2007, ils sont ressortis des boules à mites et ils ont enregistré une reprise d’Edwin Starr et la pièce War.

Francis Cabrel

Le discret chansonnier a été conseiller municipal de la commune d'Astaffort, dans le sud-ouest de la France. Et ce, de 1989 jusqu’en 2004.

Martha Reeves

Elle était bien sûr la Martha du groupe Martha and The Vandellas. La chanteuse soul a été élue conseillère municipale à la ville de Detroit entre 2005 et 2009.

Sonny Bono

Le Sonny de Sonny & Cher a été élu comme maire républicain de Palm Springs en 1988. Le co-interprète de I Got You Babe a été en poste pendant 4 ans à la tête de la ville californienne.

Il a aussi été élu à la chambre des représentants en 1994 où il passera une loi sur la protection des droits d’auteurs.

Youssou N’Dour

Le chanteur sénégalais a troqué les salles de spectacle pour devenir ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal à partir d’avril 2012. Pour ensuite devenir ministre du Tourisme et des Loisirs.

Des candidatures plus ou moins sérieuses...

Wyclef Jean

Wyclef a bien voulu briguer le poste de président d’Haïti en 2010, mais sa candidature a été refusée.

Kanye West

Peut-être que son copinage avec Donald Trump avait entretenu les rumeurs sur ses ambitions politiques, mais à court terme, le rappeur ne sollicite aucun mandat.

Kid Rock

Le chanteur ne voulait pas vraiment devenir un sénateur républicain. Il avait surtout fait campagne pour mousser les ventes de son album et vendre des bidules sur son site Internet.

Et au Québec?

Michel Rivard

À l’élection fédérale de 1979, Michel Rivard affronte même Pierre Elliott Trudeau dans la circonscription de Mount-Royal. Il se présentait pour le Parti Rhinocéros. Rivard, pas Trudeau.

Robert Charlebois

Du temps de l’Osstidshow, Garou 1er s’était aussi présenté sous la bannière Rhino. Une de ses promesses? La bière gratuite dans les tavernes pour les 60 ans et plus. (Et Unibroue n’existait pas encore.)

Marguerite Blais

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants a déjà endisqué un 45 tours en 1973. Comme elle est capable de changer de parti politique, elle est aussi capable de changer de carrière en cours de route.