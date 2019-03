Des vétérans qui veulent continuer

« Toutes les saisons, on veut aller le plus loin possible. En ce moment, on sait qu’on en est à nos derniers moments dans la LHJMQ. C’est sûr qu’on y pense et qu’on veut que ça continue. On n’est pas prêts à ce que notre expérience se termine et on va tout faire pour aller le plus loin possible », a exprimé Verrette jeudi matin, peu avant le départ des Remparts, en avion, vers Halifax où ils disputeront le premier match de la série face aux Mooseheads ce soir à 18 h.