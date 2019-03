Deux nouveaux restaurants sur Maguire

L’offre en matière de restauration sera bonifiée sur l’avenue Maguire au cours des prochaines semaines avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants.

Le Chaz ouvrira en mai prochain, au 1326, avenue Maguire, à Québec. Les propriétaires Camil Lacroix, le chef Jérôme Gilpin et David Fournier désirent faire revivre l’établissement qui a connu ses heures de gloire dans les années 1980.

Le chef Jérôme Gilpin compte offrir un menu midi et une carte de soir abordable dans une ambiance de brasserie française. Au menu, pièces de bœuf vieilli, poissons, fruits de mer frais et produits de saison seront servis.

Le Chaz aura une capacité d’accueil de près d’une centaine de places à l’intérieur. Environ 25 emplois seront créés.

«Le Chaz ne vient pas rivaliser avec les autres restaurants de l’avenue Maguire, mais plutôt compléter l’offre de restauration sur place. Nous voyons en ce projet une façon de participer à la revitalisation de ce secteur commercial et résidentiel», a mentionné Camil Lacroix, copropriétaire.

Des cuisiniers français à la rescousse

À quelques pas de là, L’épicurien ouvrira ses portes le 15 mai prochain. On y servira des crêpes, des galettes bretonnes, des gaufres et des pâtisseries, en plus de la possibilité de se procurer des plats prêts à emporter.

«On a une très bonne pâtissière qui arrive de France bientôt», confie Symi Dédes, gérante.

Pour combler ses besoins de main-d’œuvre, l’entreprise a fait appel à des cuisiniers français dans le cadre du programme Jeune professionnel.

Photo courtoisie

«On attend six personnes qui devraient arriver en avril. Ici, on a du mal à trouver. Nous avons déjà un autre restaurant dans le Vieux-Québec, La Pizz, et c’est la même chose à chaque année», ajoute Mme Dédes.

Les éléments architecturaux de l’ancien Picardie –et par la suite de l’Instemps gourmand- ont été préservés dans le restaurant qui avait déjà subi une cure de rajeunissement.