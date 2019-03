Doux printemps... (air connu)

Depuis hier, nous vivons officiellement enfin aujourd’hui notre première journée de l’équinoxe du printemps 2019. Après presque 89 jours d’hiver, il est temps de penser à revivre.

Je vous souhaite un très joyeux printemps et beaucoup de patience pour les amateurs de golf ou de vélo.

Par ailleurs, Sylvie Duclos et les membres du comité des Jeunes retraités de l’Hôpital du Saint-Sacrement organisent un dîner retrouvailles, le mardi 7 mai, au club de golf de Cap-Rouge. Si vous souhaitez (membres, ex-employés ou médecins de l’établissement) vous joindre au groupe, il suffit de contacter le comité à l’adresse suivante : lesjrdehss@live.ca, et ce, avant le 29 mars.

Le Salon du VR

L’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ), qui représente les principales entreprises œuvrant dans l’industrie du véhicule récréatif (VR), présente, à compter d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche au Centre de foires Expocité, le Salon du VR 2019. Vous pourrez y découvrir tous les nouveaux modèles 2019 et toutes les nouvelles tendances dans le monde du VR. Le Salon du VR est le meilleur moment pour acheter, échanger ou louer votre VR de rêve. Vous pouvez y magasiner tous les accessoires et les services dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi y choisir vos prochaines destinations vacances. Pour une 27e année, les familles, les snowbirds, les Nomades 2.0 se réuniront au Salon du véhicule récréatif de Québec.

Un an en VR

François Boivin, sa conjointe Julie, leurs enfants Charlotte et Zack-Elliot, sans oublier leur chien Roxie (photo), de la Rive-Sud de Québec, ont pris la décision de vendre leur maison et de vivre un an à bord d’un VR. La date est arrêtée. Le 15 juillet 2019, ils quitteront le Québec pour 4 séjours de 3 mois tout d’abord aux É.-U. (parcs nationaux), ensuite au Mexique (chaleur), puis de nouveau aux É.-U. (côte ouest) et finalement l’Ouest canadien en passant par les Prairies, l’Ontario, et de retour au bercail. N’ayez crainte, les enfants termineront leur 5e et 6e année scolaire (formation à distance). La famille, qui a créé sa page Facebook (facebook.com/notrefamillesurunroadtrip), ira faire un tour demain au Salon du VR pour finaliser quelques achats et fignoler quelques itinéraires. Vous pourrez suivre toutes leurs péripéties (préparatifs et voyage) sur leur page.

Monsieur Maurice

Maurice Morissette (photo), de Rimouski, a 90 ans aujourd’hui. Natif de Saint-Donat-de-Rimouski, M. Morissette a fait une longue carrière de 40 ans à titre de représentant pour Amusements Saguenay (machine à boules, table de billard, etc.) avant de prendre une paisible retraite. Au décès de son épouse, il y a 6 ans, il a quitté le Saguenay pour revenir s’établir dans le Bas-du-Fleuve, à Rimouski. Il a 3 enfants et une petite-fille. Pour lui avoir parlé récemment, il semble dans une forme splendide. Bonne fête, Monsieur Maurice.

