CLAVET LAFERRIÈRE, Louise



Entourée de l'amour des siens, le 13 mars 2019, après 7 années de valeureux combats, à l'âge de 61 ans et 6 mois, est décédée madame Louise Clavet. Épouse de Joachim Laferrière, Louise était la fille adoptive de feu Roland Clavet et de feu Gratia Coulombe, la fille biologique de feu Jean-Yves Berger et de feu Rachel Chamberland. Elle demeurait à Saint- Raphaël de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Estelle (Christian Blais), Myrianne (Emmanuel Roy), Audrey (Samuel Laflamme) et Maxime (Véronick F.Vallée); ses petits-enfants: Joannie, Anthony et Jonathan Blais, Justin et Rose-Élie Roy, Élizabeth, Chloé et Victoria Laflamme. Sont aussi affectés par son départ ses frères et sa sœur: Michel Clavet (Lyne Bilodeau), Candace Neises (Judi Gunther), Denis Berger (Danielle Boudreau), Vallier Berger (Lise Lalonde), Éric Berger (Geneviève Marcoux), Claude Leblanc (Jacqueline Latour) et Denis Leblanc. Sa belle-famille: feu Noël Laferrière (feu Simone Asselin), Céline (feu Normand Lamontagne), Rémy (feu Jeannette Bourget), Denis (Françoise Lemelin), Line (Serge Asselin), Édith (Pierre Paré) et Yves (Natacha Fournier) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera auvendredi le 22 mars 2019 à compter de 19h jusqu'à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert dès 9h.La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'équipe du soutien à domicile du CLSC et du Foyer de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à Murielle Roy qui nous a accompagnés dans les derniers moments ainsi qu'au Dr Mario Bélanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80 Boul. Bégin, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la