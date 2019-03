GAGNON, René



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 10 mars 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur René Gagnon, fils de feu monsieur Adrien Gagnon et de madame Marie-Paule Couture. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Louis-Guillaume Carrier-Bédard), Richard (Sandra Vachon), Sophie, Marie-Ève (Simon Lamothe) et Stéphane; ses petits-enfants : Sony Lamothe, William Bédard et Mia Gagnon; ses soeurs : Suzanne (Jean-Marie Gosselin) et feu Ghislaine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondationhemaquebec/GEN/.à compter de 13h.L'inhumation aura lieu au printemps à une date ultérieure.