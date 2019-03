CHALIFOUR, Georges



Au CHU de l'Enfant-Jésus, le 10 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Georges Chalifour, époux de feu dame Blandine Nadeau, fils de feu dame Rose-Anna Labrie et de feu monsieur Irené Chalifour. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30Les cendres seront déposées au parc commémoratif La Souvenance (301, rang Ste-Anne, Québec, G2G 0G9) sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Josée Martel), Carole (Yves Paquet), Martine (Camille Bertrand), Yvan, Ginette (René Bédard); ses petits-enfants: Karyne (Alex Lebel), Cynthia (Rémi Menegon), Sabrina (Jean-Michel Bouchard), Sandra, Sébastien; ses 9 arrière-petits-enfants et un 10e à naître; sa sœur Louise (Claude St-Pierre); ceux qui nous ont quittés: son frère et ses sœurs feu Maurice, feu Pauline, feu Jacqueline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à souligner sa grande amie dame Caroll Lamontagne pour l'aide remarquable et son grand dévouement à monsieur Georges Chalifour. Un sincère remerciement à l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise des Laryngectomisés, 5565 rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc. H1N 1A2, tel: 514-259-5113, web: www.fqlar.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.